THY uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet eden Türk Hava Yolları uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü.

KAYNAK: İHA
THY uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı saat 17.35’de İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti. Uçağının kaptan pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri döndü. İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından Türk Hava Yolları uçağı bakıma alınırken, yolcular yaklaşık beş saattir havalimanında bekledikten sonra uçuş iptal edildi.

YOLCULAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan uçağının iptal edildiğini uçakta bulunan bazı yolcular sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türk Hava Yolları uçağında bulunan bir yolcu, “THY Diyarbakır uçağına yıldırım çarptı. Uçuş iptal” paylaşımı yaptı.

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