THY uçağında bomba şakası

Türk Hava Yolları’nın (THY) Lizbon-İstanbul seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında bir yolcunun bomba şakası yapması üzerine kalkış yapmaya hazırlanan TC-LLI kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçak, kurallar gereği güvenlik araması yapılmak üzere açık park pozisyonuna çekildi.

SEFER İPTAL OLDU

Şaka yapan yolcu kural dışı kabul edilerek uçaktan indirildi. Bu sırada yolcuların bagajları da indirilerek güvenlik kontrolünden geçirildi. Güvenlik işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle ekiplerin uçuş görev süreleri dolduğu için sefer iptal edildi. (İHA)