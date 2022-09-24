24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

THY 19 seferi iptal etti. İptal edilen uçuşlar

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Batı ve Orta Afrika'da Hava Trafik Kontrolörlerinin grevi nedeniyle, Afrika ülkeleriyle bugün ve yarın yapılması beklenen bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 13:28
Takip Et

İşte iptal edilen uçuşlar. THY 19 seferi iptal etti

THY 19 seferi iptal etti. İptal edilen uçuşlar
+
Aa
-

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Afrika’da Senegal, Mali, Kamerun, Çad, Nijer, Fildişi Sahili, Benin, Burkina Faso ve Çad gibi ülkelerde grev nedeniyle bazı seferlerin iki gün boyunca iptal edildiği duyuruldu.

Öte yandan THY’nin bugün gerçekleşen Burkina Faso’ya TK533 İstanbul-Ouagadougou seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı ise grev nedeniyle havadan dönerek Gana’nın başkenti Acra’ya indi.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

THY’nin bugün iptal edilen seferleri şöyle:

Kamerun’da, TK667 İstanbul-Douala, Douala-Yaounde, Yaounde-İstanbul seferleri

Çad ve Nijer’de TK633 İstanbul-Ndjemana, Ndjemana-Niamey, Niamey-İstanbul seferleri

Mali’de TK550-551 İstanbul-Bamako-İstanbul

24 Eylül’de iptal edilen seferler ise şunlar:

TK550 İstanbul-Bamako ve TK551 Bamako-İstanbul

TK634 Niamey-İstanbul

TK533 İstanbul-Ouagadougou ve Tk 533 Ouagadougou-Freetown, TK534 Freetown-Ouagadougou-İstanbul

TK557 İstanbul-Cotonou, TK557 Cotonou-Abidjan, TK557 Abidjan-İstanbul

TK595 İstanbul-Nouakchott TK595 Nouakchott-Dakar, TK595 Dakar-İstanbul

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.