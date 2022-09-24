THY 19 seferi iptal etti. İptal edilen uçuşlar

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Afrika’da Senegal, Mali, Kamerun, Çad, Nijer, Fildişi Sahili, Benin, Burkina Faso ve Çad gibi ülkelerde grev nedeniyle bazı seferlerin iki gün boyunca iptal edildiği duyuruldu.

Öte yandan THY’nin bugün gerçekleşen Burkina Faso’ya TK533 İstanbul-Ouagadougou seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı ise grev nedeniyle havadan dönerek Gana’nın başkenti Acra’ya indi.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

THY’nin bugün iptal edilen seferleri şöyle:

Kamerun’da, TK667 İstanbul-Douala, Douala-Yaounde, Yaounde-İstanbul seferleri

Çad ve Nijer’de TK633 İstanbul-Ndjemana, Ndjemana-Niamey, Niamey-İstanbul seferleri

Mali’de TK550-551 İstanbul-Bamako-İstanbul

24 Eylül’de iptal edilen seferler ise şunlar:

TK550 İstanbul-Bamako ve TK551 Bamako-İstanbul

TK634 Niamey-İstanbul

TK533 İstanbul-Ouagadougou ve Tk 533 Ouagadougou-Freetown, TK534 Freetown-Ouagadougou-İstanbul

TK557 İstanbul-Cotonou, TK557 Cotonou-Abidjan, TK557 Abidjan-İstanbul

TK595 İstanbul-Nouakchott TK595 Nouakchott-Dakar, TK595 Dakar-İstanbul