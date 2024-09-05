THY uçağında korku dolu anlar! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
THY uçağında korku dolu anlar! Yaralılar var

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçağı türbülansa girdi. 6 kişi yaralandı.

Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı.

THY İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre öncesinde türbülansa girdi. THY Basın Müşarvirliği'nden yapılan duyuruda türbülans nedeniyle 4 yolcu ile 2 kabin memurunun hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

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THY'nin açıklamasında İstanbul'dan kalkan uçağın Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava şartlarına maruz kaldığı ve türbülansa girdiği belirtildi.

Açıklamada 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisinin hafif şekilde yaralandığı söylendi.

Uçağın Taipei meydanına sorunsuz indiğinin belirtildiği açıklamada sağlık ekiplerinin uçağı karşıladığı ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmadığı ancak 2 yolcunun talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edildiğini bildirildi.

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