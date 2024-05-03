THY yeni kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri keşfetmek amacıyla “Take-Off Kabin” programını duyurdu.

Lise mezunu ve 01.01.1982 ile 31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş olan adaylar, kabin memuru pozisyonu için başvuruda bulunabilecekler.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar arasından seçilecek olanlar, “Kabin Memuru Adayı” olarak işe alınacak ve İstanbul-Florya’da bulunan THY Uçuş Akademisi’nde iki aylık bir eğitim programına katılacaklar.

Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ise, “Kabin Memuru” unvanıyla İstanbul merkezli uçuş görevlerine atanacaklar.

Adaylar, “Take-Off Kabin” programına ve Türk Hava Yolları’nın diğer açık pozisyonlarına kariyer.thy.com üzerinden başvurabilirler. Bu fırsat, havacılık sektöründe heyecan verici bir kariyer için mükemmel bir başlangıç noktası sunuyor.