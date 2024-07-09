THY zenginlere zam yaptı. Fiyatı ikiye katlandı

Yüksek enflasyon ve derinleşen ekonomik krizde her şeye zam üstüne zam geliyor. THY uçak biletlerine zam yapmasının ardından özel yolcu salonlarının kullanımına da yaptı.

Hizmetle ilgili THY yüzde 50 zamma gitti. Zammın 1 Temmuz’dan itibaren uygulandığı belirtildi. THY'nin İstanbul İç Hat CIP lounge kullanım ücreti bin 350 TL'ye çıkmış oldu.

Antalya ve İzmir’de bin 250 TL, Bodrum’da bin 450 TL, Ankara’da 900 TL olurken, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Rize havalimanlarındaki fiyatları ise 750 TL’ye çıktı.

Ayrıca, dış hat özel yolcu salonları Vnukovo (Rusya) 50 dolar olarak belirlendi. Dolayısıyla özel yolcu salonlarına son 1 yılda yaklaşık yüzde yüz zam yapılmış oldu.

6 AY SONRA BİR ZAM DAHA GELECEK

THY’nin, özel yolcu salonlarını kullanma ücretlerine yaptığı zamların 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 arasında geçerli olacağı ve 6 ay sonra tekrar zam geleceği de öğrenildi.

HAVALİMANLARINDA YENİ DÖNEM

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla havalimanlarında teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.

Uçuş izni almadan belirlenen alanlar dışında bulunanlara 60 bin lira idari para ceza kesilecek.