THY çalışanlarına yüzde 30 zam yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
THY çalışanlarına yüzde 30 zam yaptı

Genel müdür: 1.820.000 TL, müdür yardımcısı: 1.638.000 TL, daire başkanı: 910.000 TL, müdür: 455.000 TL... Türk Hava Yolları çalışanlarının maaşına yüzde 30 oranında zam yapıldığı iddia edildi.

Altı 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından Türk Hava Yolları’nın çalışanlarına zam yaptığı ileri sürüldü.

Genel müdürün maaşı 1 milyon 820 bin TL oldu. Müdür yardımcısının maaşının 1 milyon 638 bin TL olduğu belirtilirken Daire Başkanının maaşının 910.000 TL olduğu iddia edildi. Müdür maaşının ise 455 bin TL olduğu bildirildi.

Paylaşılan bilgilere göre, yeni maaş tablosu şöyle:

Genel müdür: 1.820.000 TL

Müdür yardımcısı: 1.638.000 TL

Daire başkanı: 910.000 TL

Müdür: 455.000 TL

RESMİ DUYURUY YOK

THY tarafından zamla ilgili resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi.

Gazeteci Turhan Bozkurt’ta sosyal medya hesabından edindiği bilgileri paylaştı. Zammın doğru olup olmadığı ise bilinmiyor.

ÖZEL SALONLARA YÜZDE 50 ZAM

Öte yandan THY geçtiğimiz günlerde özel yolcu salonlarının kullanımına yaptı. Yüzde 50 zamma giden THY İstanbul İç Hat CIP lounge kullanım ücreti bin 350 TL'ye çıkardı.

Hizmet, Antalya ve İzmir’de bin 250 TL, Bodrum’da bin 450 TL, Ankara’da 900 TL olurken, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Rize havalimanlarında 750 TL’ye çıktı.

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