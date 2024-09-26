THY'den Beyrut kararı. Seferleri 5 gün iptal etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
THY'den Beyrut kararı. Seferleri 5 gün iptal etti

İsrail ’in Lübnan’a yönelik hava saldırıların arttırmasından dolayı Türk Hava Yolları (THY) güvenlik riski nedeniyle 5 gün boyunca Beyrut’a yapacağı seferleri iptal etti.

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Bölgeden can kaybı haberleri gelirken, birçok ülke vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılması konusunda uyarı üstüne uyarı yapıyor.

İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarını arttırması nedeniyle THY, bugünden başlayarak 3 Eylül pazartesi gününe kadar Beyrut’a yapacağı seferleri iptal etti. Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

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İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Bölgeden can kaybı haberleri gelirken, birçok ülke vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılması konusunda uyarı geçti.

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