THY'den dev zam

Bilet fiyatlarındaki büyük artışla dikkat çeken Türk Hava Yolları, uçuş korkusunu yaşayanlara yönelik düzenlediği 2 günlük Uçuş Korkusunu Yenme Programı’na da zam yaptı.

2019 yılında 3 bin 300 lira olan programın fiyatları 30 bin liraya kadar çıkarken; Öğrenci (26 yaşını doldurmamış), emekli ve öğretmenden ise 21 bin lira isteniyor.

Cumartesi ve Pazar günü yapılan program süresince uzman psikiyatrist-psikolog, eğitmen, pilot, uçak bakım eğitmeni, kabin eğitmeni gibi uzman personel, katılımcılara ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor.

Programın ilk günü havacılık alanında pilot, teknik eğitmen ve kabin eğitmeni olan uzmanlar uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularda katılımcılara bilgi verilirken, katılımcıların uçuş korkuları üzerine de psikolog eşliğinde değerlendirmeler yapılıyor.

Ardından kabin simülatörü içinde, kabin eğitmeni, psikolog ve teknik eğitmen eşliğinde, gerçek uçuşun bütün şartlarının yaşatıldığı bir sanal uçuş gerçekleştiriliyor.

Program sonunda ise belirlenen bir iç hat noktasına gerçek bir gidiş dönüş uçuşu yapılıyor.

Yeni zamlarla THY’nın uçuş korkusunu yenme ücretleri söyle:

Standart: 30 bin TL (KDV dahil)

Öğrenci (26 yaşını doldurmamış), Emekli, Öğretmen: 21 bin TL (KDV dahil)

Öğrenci, Öğretmen ve Emekli için ilgili güncel belgelerin ibraz edilmesi gereklidir.