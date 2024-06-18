THY'den indirimli bilet kampanyası! Tarihler belli oldu

Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı merkezli iç hatlar için düzenlediği ekonomik tarifeli uçuş promosyonu kamuoyuna ilan edildi. İndirimli biletlerin satış süreci, 17 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 19 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Promosyon, 1 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak seyahatler için geçerli olacak; ancak 27 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasındaki tatil dönemi bu kampanya dışında tutuldu.

Söz konusu açıklamada, "Kampanya 17 Haziran 2024 (dahil) – 19 Haziran 2024 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Kasım 2024 (dahil) – 15 Ocak 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir" denildi. Ayrıca kampanyanın 27 Aralık 2024 (dahil) – 02 Ocak 2025 (dahil) tarihlerinde gerçekleştirilecek seyahatleri kapsamadığı bilgisi paylaşıldı.

KAMPANYADAN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, belirtilen kampanya kapsamında Sabiha Gökçen, AJet ve Kıbrıs destinasyonları hariç tutuldu, kampanya dahilinde toplamda 100.000 koltuk indirimli fiyatlarla sunulacak.