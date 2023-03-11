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THY'den 'seçim' kararı: Kesintisiz iade hakkı tanındı

Türk Hava Yolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini kesinleştirmesinin ardından 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanmak için seyahatlerinde değişiklik isteyen yolculara iade, bilet süresinin uzatılması ve rezervasyon koşullarında ilave gibi haklar tanıdı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 04:37
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THY'den 'seçim' kararı: Kesintisiz iade hakkı tanındı

THY'den 'seçim' kararı: Kesintisiz iade hakkı tanındı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türk Hava Yolları, seçim tarihini kesinleşmesiyle 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanmak için seyahatlerinde değişiklik isteyen yolculara iade, bilet süresinin uzatılması ve rezervasyon koşullarında ilave gibi haklar tanıdı.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolculara bilet işlemleri için ilave haklar tanımlandığı belirtildi.

Duyuruda, tanımlanan haklar şu şekilde sıralandı:

"10 Mart 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2023-21 Mayıs 2023 (dahil) arasındaki seferlere kayıtlı tek yön veya 14 Mayıs 2023 tarihini kapsayan gidiş-dönüş seyahatleri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcularımız, 21 Mayıs 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; yeni seyahat tarihleri en geç 31 Mart 2024 tarihine kadar olan seferlere yapılan rezervasyon değişiklikleri aynı güzergah bölgesinde olmak koşuluyla ücretsiz yapılacaktır. Örneğin, İstanbul-Paris biletinizi İstanbul-Amsterdam olarak değiştirebilirken, İstanbul-Paris biletinizi İstanbul-New York olarak değiştiremezsiniz."

"KULLANILMAMIŞ BİLETLER KESİNTİSİZ İADE YAPILABİLECEK"

Duyuruda, hiç kullanılmamış biletlerin kesintisiz iade yapılabileceği, kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde ise biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işleminin ücretsiz gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliğinin 31 Mart 2024 (dahil) tarihine kadar uzatılabileceği bildirilen duyuruda, ilgili uygulamaların sadece THY ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı kaydedildi.

Duyuruda, söz konusu işlemlerin THY satış ofislerinden, çağrı merkezinden ve web sitesindeki geri bildirim formu üzerinden talep oluşturularak yapılabileceği belirtildi. (AA)

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