THY'den sürpriz karar. Teknik personele zam

Türk Hava Yolları teknik bölümden kaçışların önüne geçmek için kesenin ağzını açtı. Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ yönetimi sürpriz bir karara imza atmaya hazırlanıyor.
THY Teknik AŞ'de görev yapan çok sayıda teknisyen çalışma şartlarını gerekçe gösterip, işten ayrılmak istemesi yönetimi harekete geçirdi. .
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Kan kaybının önüne geçmek isteyen Türk Hava Yolları, kolları sıvadı. İddiaya göre THY yönetimi personel kaybına dur demek için ara zam yapma kararı verdi.
THY'nin zam oranları da dillendirilmeye başlandı. Personele yüzde 25 ile yüzde 30 arasında ara zam yapılaccağı THY'den sızan bilgiler arasında.
Personelin kaçışını durdurmayı hedefleyen Türk Hava Yolları kazmı maaşları da en kısa zamanda yatıracağı belirtiliyor. Sene başında ise THY'nin işçilere TİS kapsamında ayrıca zam yapılacağı belirtildi.