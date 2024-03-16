Tıbbın babası Hipokrates tarafından kullanılan ot şifa saçıyor

Günümüzde birçok insan, sağlık problemlerine doğal çözümler aramakta ve bu bağlamda şifalı otlara yönelmektedir.

Antik tıp uzmanı Hipokrates’in de kullandığı şifalı bir bitki olan Çivit Mavisi otu, gün yüzüne çıkmıştır.

Peki, Çivit Mavisi otu nedir?

Turpgiller ailesinden olan ve genellikle ‘Çivit Mavisi’ adıyla anılan Çivit Otu, dağlık alanlarda yetişir ve ana vatanı Avrupa, Batı Asya, Avrasya ve Batı Kafkasya’dır. Biber büyüklüğünde meyvelere sahip olan bu bitkinin yaprakları, zeytin yaprağına benzer.

İşte bazı faydaları…

Çivit Otunun, kendine özgü özellikleri ve geniş bir yelpazede sağlık faydaları vardır. Hipokrates gibi tıp uzmanları tarafından da kullanılan bu bitki, içerdiği bileşenler sayesinde vücuttaki yaraların iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Eğer vücutta iltihaplanma mevcutsa, Çivit Otu’nun iltihap kurutucu özelliği ile tedavi edilebilir. Bu özellik, geçmişten günümüze kadar kullanılmaktadır.

Çivit Otunun kanser hücrelerinin vücuttan atılmasına yardımcı olarak kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir.

Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirerek dış etkenlere karşı direnç kazandırır ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır.

Ciltte oluşan lekelerin tedavisinde de kullanılan Çivit Otu, sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Saç dökülmesine karşı da etkili olan Çivit Otu, düzenli kullanıldığında saçlardaki ölü hücrelerin atılmasına ve hasar görmüş hücrelerin iyileşmesine katkıda bulunur.

Kabakulak gibi rahatsızlıklara karşı etkili olduğu ve ishal sorunlarına iyi geldiği uzmanlarca ifade edilmektedir.

Çivit Otu ayrıca, boğaz ağrılarına iyi gelir ve grip gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çivit otu nasıl kullanılır?

Çivit Otu, çeşitli şekillerde kullanılabilir. Kurutulduktan sonra çay olarak demlenebilir. Çay yapmak için, kaynamış suya bir tutam Çivit Otu ekleyip 10 dakika bekletmek yeterlidir.

Saç ve cilt bakımında da kullanılabilen Çivit Otu, kına ile karıştırılarak saçlara uygulanabilir veya hazırlanan çay soğutulduktan sonra cilt lekelerine karşı günde iki kez cilde sürülebilir.

Dozaj ve kullanım şekli konusunda bir uzmana danışmak faydalı olacaktır.