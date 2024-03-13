Gavur baklası otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...

Erhan Songür
Gavur baklası otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...
İnsanların korkulu rüyası olan birçok rahatsızlığa iyi gelen gavur baklası otunun mucize faydaları ortaya çıktı.

Günümüzde, birçok insan doğal ürünler ve şifalı bitkilere büyük ilgi gösteriyor.

Ancak, bu tür ürünleri denemeden önce doktor tavsiyesi almak her zaman hayati önem taşır.

Birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen gavur baklası otunun şaşırtıcı faydaları keşfedildi.

Peki, gavur baklası otu nedir?

Bu bitki, baklagiller ailesindendir ve 30-120 cm boyunda olabilir.

Çiçekleri, dik duran salkımlar halinde toplanır.

Yıllık, ya da küçük çalı formunda büyüyen üç farklı türü bulunur.

Türkiye’de yaygın olan deli bakla, yıllık bir bitki olup, açık lila veya pembe renklidir ve acı taneleri kullanılır.

Avrupa, Balkanlar ve Türkiye’nin Marmara ile Ege bölgelerinde doğal olarak bulunur.

İçerisinde sabit yağlar ve lupinin yanı sıra spartein gibi alkaloidler barındırır.

Faydalarına gelince…

Kanı temizleme özelliğine sahiptir.

Meni miktarını artırır.

Nefes darlığını hafifletir ve balgamı söktürür.

Vücuttaki fazla tuzu atar.

Bağırsak parazitlerini temizler.

Böcek sokmalarında, sokulan bölgeye uygulandığında zehri emer.

İdrar söktürücüdür ve böbrek iltihaplarını tedavi eder.

Lapası, romatizma, siyatik ve eklem ağrılarını hafifletir.

Kullanım şekli ise şöyledir:

Olgun tohumlar, acı ve zehirli bileşenler içerdiğinden, bu bileşenleri gidermek için kaynar suda bekletilerek acılığı alınır.

Kabukları soyulduktan sonra yenilebilir hale gelir.

Tohumlar kavrularak ve öğütülerek toz haline getirilebilir.

Tohumların lapası, cilt hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılır.

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