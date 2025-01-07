Tibet’teki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Tibet'in Everest'e yakın bölgesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çin'in devlet medyasına göre, 126 kişi hayatını kaybetti, 188 kişi yaralandı ve 1.000'den fazla bina hasar gördü. Depremin etkileri, Tibet’in kutsal Shigatse şehrinde büyük yıkımlara yol açtı. CCTV tarafından yayımlanan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin enkazlar arasında ağır battaniyeler dağıttığı, evlerin ve binaların yerle bir olduğu görülüyor.

SOĞUK HAVA VE ARTÇILAR EKİPLERİ ZORLUYOR

Depremin ardından bölgedeki hava sıcaklıkları -8°C'ye kadar düşerken, gecenin ilerleyen saatlerinde -16°C’ye kadar inmesi bekleniyor. Shigatse'deki bir otel sakini, deprem sırasında uyandığını ve helikopterlerin havada döndüğünü gördüğünü söyledi. Bu bölgede, özellikle yerel halkın çoğunun toprak ve ahşap malzemelerle yapılmış evlerde yaşadığı için yapılar büyük oranda yıkıldı. Depremin ardından 40’tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA ÇİN HAVA KUVVETLERİ KATILIYOR

Çin Hava Kuvvetleri, afet bölgesine insansız hava araçları (drone) göndererek kurtarma operasyonlarını hızlandırmaya çalışıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kurtarma çalışmalarının tüm gücüyle sürdürülmesi için talimat verdi. Zorlu hava koşullarına rağmen, kurtarma ekipleri her geçen saat daha fazla hayatta kalan kişiye ulaşmaya devam ediyor.

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NEPAL VE HİNDİSTAN'DAKİ ETKİLER

Depremin şiddeti, Nepal ve Hindistan’ın bazı bölgelerinde de hissedildi. Nepal'de büyük bir hasar meydana gelmezken, bazı binalarda ufak çatlaklar oluştu. Nepal’deki yetkililer, herhangi bir can kaybı bildirmedi. Ancak bu deprem, 2015’teki 7.8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, Kathmandu’da yaşayanlar için tedirgin edici bir anı olarak kaldı.

DALAİ LAMA'DAN BAŞSAĞLIĞI

Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama, depremin ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlere dua etti ve yaralılara şifa dileğinde bulundu. Tibet’in geleneksel Panchen Lama’sı olan Gedhun Choekyi Niyima'nın kaybolmasının ardından, Çin’in seçtiği Panchen Lama da bölgedeki dini liderlik boşluğunu doldurdu. Tibet’teki yerel halk, Çin’in siyasi kontrolüne karşı ruhani bir direniş olarak Dalai Lama'yı yedinci bir kez yeniden seçeceklerini düşünüyor.

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BÖLGEDEKİ DEPREM RİSKİ DEVAM EDİYOR

Tibet, Hint ve Avrasya levhalarının kesişim noktasında yer aldığı için sıklıkla büyük depremler yaşamaktadır. 2015’teki büyük felaketten sonra, bölgeye daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Ancak Çin hükümetinin bölgedeki gelişmeleri kontrol altına alabilmesi, Tibet halkının bu doğal felaketlere karşı daha savunmasız hale gelmesine yol açmaktadır.