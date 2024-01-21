Ticaret Bakanlığı 523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı 523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 523 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Aralık 2023 dönemine ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 22 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 17, resen de 1 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Dahilde işleme rejimi, bir ülkede ihraç edilmek üzere ithal edilen eşyanın, bir işlemden geçirilerek yine aynı ülkeden ihraç edilmesine dayanan bir dış ticaret rejimidir.

Bu kapsamda verilen izin belgeleri, firmaların belirli işlemler için ithal ettikleri malzemeleri kullanmalarına olanak tanır.

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