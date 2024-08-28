Ticaret Bakanlığı açıkladı. Fiyat yönetmeliğine uymayan işletmelere 210,5 milyon lira ceza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı açıkladı. Fiyat yönetmeliğine uymayan işletmelere 210,5 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı 8 ayda 221. 634 işletmede fiyat etiket denetimi yaptı. Bu denetimlerde 201,5 milyon lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiket denetimi açıklaması...Bakanlık, Fiyat Etiketi Yönetmeliği Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası binlerce Restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeleri denetledi. Bu denetlemede tarife ve fiyat listesinin kapılara asılıp, asılmadığı ön plana çıktı. Bakanlık açıklamasında, 221 Bin 634 işyeri denetlendi. Bakanlık 8 aylık denetleme bilançosunu açıkladı. Buna göre 221 Bin 634 işletme Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetibine tabi tutuldu.

210,5 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yönetmeliğe uymadığı tespit edilen işlemlere 210,5 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

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