Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alımı yapacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı personel alımına ilişkin ayrıntılar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı nasıl başvurulur?

Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları, 21 Kasım 2022 Pazartesi tarihi itibarıyla başlıyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alımı yapılacak. Toplamda 2500 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Ticaret Bakanlığı personel alımlarında adaylarda KPSS önlisans ve lisans sınavlarından en 70 puan alma şartı aranacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, başvuru yaptıkları kadrolara göre fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlara katılacak.

Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere açıktan atama suretiyle 200 muayene memuru, 1300 gümrük muhafaza memuru, 1000 büro personeli kadroları için 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Sözleşmeli muayene memurları sözlü sınavla, sözleşmeli gümrük muhafaza memurları fiziki yeterliliğe ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlarla, sözleşmeli büro personeli de KPSS puan sıralaması esas alınarak istihdam edilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları, dijital ortamda 21 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Kasım 2022 saat 17:00'a kadar devam edecek.

Adaylar, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Ticaret Bakanlığı internet adresinin (www.ticaret.gov.tr) Duyurular bölümünde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.