Galatasaray Fenerbahçe derbisi için flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için flaş karar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray derbisini izlemek için Rams Park'a gitme kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve diğer yöneticiler, Kadıköy'deki Kayserispor karşılaşmasının ardından bazı taraftarların tepkisine maruz kalmıştı ve derbiye gidip gitmeyecekleri merak konusu olmuştu.

Kadıköy'deki maç sonrasında, bir grup Fenerbahçe taraftarı loca bölümüne yönelik eleştirilerde bulunmuş ve eski başkan Aziz Yıldırım'ı destekleyen tezahüratlarda bulunmuşlardır.

Ali Koç'un, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Rams Park'ta oynanacak derbi maçında şeref tribününde olacak

ERDEN TİMUR VE DURSUN ÖZBEK YAN YANA OLMAYACAK

Galatasaray'ın Başkan Vekili Erden Timur, maçları genellikle yedek kulübesinin hemen arkasındaki tribünden takip ederken, Başkan Dursun Özbek ailesine ait özel locada derbiyi izleyecek.

57 yaşındaki başkanın, diğer Galatasaraylı yöneticilerle birlikte maçı izleyemesi bekleniyor.

İPEK KIRAÇ DA DERBİDE OLACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçında, Ali Koç'un halasının kızı ve aynı zamanda Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç'ın kızı olan İpek Kıraç'ın da tribünde yer alması bekleniyor.

İpek Kıraç'ın da, Galatasaray kongre üyeliği bulunuyor.

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