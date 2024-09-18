Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Ticaret Bakanlığı 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğu yenilerken, “Buna rağmen bazı basın organlarında bu konuda gerçekleri çarpıtan, mesnetsiz, manipülatif haberler yapılması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur” şeklinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada; 2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi, veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmadığı belirtilirken, İsrail için gümrük sistemi kapalı olduğunun altı çizildi.

İhracat ve ithalat rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayınlandığı da belirtildi.