Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı hazırlığı

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı hazırlığı
Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini artırdı. Vatandaşın mağdur olmaması için çalışma başlattı.

Ramazan Bayramı iyice yaklaştı. Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda mağdur olmaması için çalışma başlattı, denetimleri artırdı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, denetimler hakkında bilgiler verildi.

Fahiş fiyatlar konusunda uyarıda bulunduğu açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması menfaatlerinin korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin Ramazan ve Ramaz Bayramı'nda sürceceği belirtildi.

Alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ve tüm marketler yakın takip altına alınacağı belirtilirken, fahiş fiyatların Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi istendi. Bunun için de bakanlığı çağrı merkezini arayabilecekleri ve internet sayfasına bildirim yapabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, işletmelerin, mevzuatlara karşı hassas tutum içinde olması gerektiği ifade edildi. Vatandaşları mağdur edenler hakkında bakanlıkça gerekli yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.

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