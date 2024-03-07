Ticari araç seçim otobüsüne ok gibi saplandı: 1 ölü

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde emniyet şeridinde park halinde bulunan H.B. kontrolündeki seçim otobüsüne N.K.Ö. idaresindeki ticari araç arkadan çarptı.
Kaza sonucu ticari araçta yolcu koltuğunda oturan Mustafa Yarımca otomobil içerisinde sıkıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yarımca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yarımca'nın cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Ticari araç sürücüsü N.K.Ö. ile seçim otobüsünün şoförü H.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.