Ticari araçla elektrikli bisiklet çarpıştı

Konya'da hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ticari araçla elektrikli bisiklet çarpıştı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kulu Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 34 GHU 758 plakalı hafif ticari araç ile G.A.'nın (29) kullandığı 3 tekerli elektrikli bisiklet çarpıştı.

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Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ve arka koltukta oturan çocukları B.A. (10) ile Y.Ö.A. (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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