Ticari taksiyi gasp eden şüpheli başka birine saldırırken yakalandı

Uşak'ta yaşanan olay, polisi alarma geçirdi. Mende köyü yakınlarında bir eğlence mekanından çıkan Ş.U. isimli şüpheli, ticari taksi çağırarak kent merkezine gitmek istedi. Taksici S.Ö., şüpheliyi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir bankamatiğe götürdü. Ancak şüpheli, hesabında para olmadığını iddia ederek, taksi ücretini ödememek için taksiciye bıçakla saldırmaya kalktı. S.Ö., aracından inerek olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Ş.U., taksiyi çalarak hızla uzaklaştı. Durumu hemen polise bildiren taksi şoförünün verdiği bilgiler doğrultusunda, polis ekipleri harekete geçti. Taksinin plakalarını söken şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atapark Meydanı'na gitti.

Burada, eskiden husumetli olduğu bir kafe sahibine sopayla saldırmaya çalışan Ş.U., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürülerek sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.