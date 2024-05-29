Ticari taksiyi gasp eden şüpheli başka birine saldırırken yakalandı

Kaynak: İHA
Ticari taksiyi gasp eden şüpheli başka birine saldırırken yakalandı

Uşak’ta ticari taksiyi kaçıran şüpheli, daha sonra eskiden husumetli olduğu kafe sahibine sopayla saldırdığı anda polis ekiplerince yakalandı.

Uşak'ta yaşanan olay, polisi alarma geçirdi. Mende köyü yakınlarında bir eğlence mekanından çıkan Ş.U. isimli şüpheli, ticari taksi çağırarak kent merkezine gitmek istedi. Taksici S.Ö., şüpheliyi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir bankamatiğe götürdü. Ancak şüpheli, hesabında para olmadığını iddia ederek, taksi ücretini ödememek için taksiciye bıçakla saldırmaya kalktı. S.Ö., aracından inerek olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Ş.U., taksiyi çalarak hızla uzaklaştı. Durumu hemen polise bildiren taksi şoförünün verdiği bilgiler doğrultusunda, polis ekipleri harekete geçti. Taksinin plakalarını söken şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atapark Meydanı'na gitti.

Burada, eskiden husumetli olduğu bir kafe sahibine sopayla saldırmaya çalışan Ş.U., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürülerek sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Ülkü Ocakları Başkanına silahlı saldırı! Şehir ayaklandı Gündem
Ülkü Ocakları Başkanına silahlı saldırı! Şehir ayaklandı
İtalya Başbakanı Meloni kendisine ‘Kaltak’ diyen siyasetçiden böyle intikam aldı Dünya
İtalya Başbakanı Meloni kendisine ‘Kaltak’ diyen siyasetçiden böyle intikam aldı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kavrulacağız. Gün ve saat verildi Gündem
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kavrulacağız. Gün ve saat verildi
Yaz aylarında tuzlu ayran, bol su, sebze ve meyve tüketilmeli Sağlık
Yaz aylarında tuzlu ayran, bol su, sebze ve meyve tüketilmeli
Meral Akşener’i Altılı Masa’dan kaldıran ünlü siyasetçiyi açıkladı Gündem
Meral Akşener’i Altılı Masa’dan kaldıran ünlü siyasetçiyi açıkladı