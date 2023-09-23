TİKA Somali’de dondurma fabrikasının kurulumunu destekledi

Afrika’da eğitim ve sağlık alanlarında yaptığı projelerle adından söz ettiren TİKA, Somali’de dondurma fabrikasının kurulumunu destekledi.

TİKA Somali’de dondurma fabrikasının kurulumunu destekledi

Türk dünyasının yurtdışındaki en önemli yardım kuruluşu olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlı’ğı (TİKA), yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor.

Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre; Orta Asya’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın hemen hemen her coğrafyasında faaliyet gösteren TİKA, son yıllarda Afrika ülkelerinde projeler oluşturuyor. Bu ülkelerden biri de Somali. Daha önce Somali’de yumurta üretimi ve tavukçuluk konusunda önemli bir üretim merkezine imza atan TİKA, bu kez ülkede bir dondurma fabrikası kurdu.

TİKA’nın resmi internet sitesinden de duyurulan bilgilere göre Maraş Dondurma ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi'nin inşasına yardım etti.

Başkent Mogadişu’da resmi açılışı gerçekleşen merkezin amacı Somalili kadınlara keçi sütünden dondurma, peynir ve yoğurt gibi besin değeri yüksek gıdaların nasıl üretileceğini öğretmek.

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SOMADO MARKALI DONDURMA

Maraş Dondurma ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi'ni kurarak Somali'nin süt sektörünün geliştirilmesini ve yerel ekonomiye katkı sağlanmasını hedefleyen TİKA, dondurma ve süt üretimi için gerekli ekipmanı, Mogadişu-Banaadir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de projenin gerçekleştirilmesi için gerekli arazi ve tesisleri sağladı. Tesisin açılış törenine Banaadir Valisi ve Belediye Başkanı Yusuf Hussien Jimale, İdari ve Maliyeden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Hussien Jimale, Shangani Kaymakamı Isse Mohamud Gure, Aweys Amuudi, TİKA Koordinatörü İlhami Turus, Türk kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. TİKA'nın Mogadişu koordinatörü Turus, tesisin "Somali Maraş Dondurması" (SO-MA-DO) adıyla anılacağını dile getirdi.

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LOGOSUNDA KAYTAN BIYIK VE FES

Banaadir Valisi ve Belediye Başkanı Jimale, desteklerinden dolayı Türkiye'ye şükranlarını sunarak, TİKA'nın Somali'de inşa ettiği fabrikanın kadınlara ve gençlere iş imkanı sağlayacağını vurguladı. Gelelim dondurma markası SOMADO’nun logosuna. İşte burada ilginç bir detay var. Maraş dondurmasının üretileceği tesisteki ürünlerin üzerinde fesli ve kaytan bıyıklı bir dondurmacı bulunuyor. Bu da markanın Türkiye’ye özgü üretiminin sembolü.

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