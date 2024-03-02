Tıkanan lavaboyu tek hamlede açmanın taktiği

Aniden tıkanan mutfak, tuvalet veya banyo lavabosunun açılması için tesisatçı çağırmanıza gerek kalmayacak. Size vereceğim bu pratik bilgiyle 500 TL'ye kadar çıkabilen bu masraf cebinizde kalacak.

POMPA KULLANIMI

Lavabo açmak için en yaygın yöntemlerden biri pompa kullanmaktır. Farklı boyutlardaki pompaları nalburlarda veya ev aletleri satan dükkanlarda bulabilirsiniz. Bu pompaları kullanarak tıkanmış lavabodaki atıkları çıkarabilirsiniz.

KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI

Marketlerde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle lavabonuzu açabilirsiniz. Bir su bardağı karbonatı bir bardak sirke ile karıştırın ve gider alanına dökün. Ardından eldiven takıp gideri kapatın ve 30 dakika bekleyin. Tıpa çıkarıldıktan sonra yaklaşık bir litre kaynar su dökerek boruyu açın.

Alternatif olarak, 1 su bardağı karbonat ve yarım su bardağı ince tuz ile aynı işlemi yapabilirsiniz. Tuz karışımı kullanılıyorsa bekleme süresi birkaç saate çıkabilir. Son olarak, iki bardak kaynar su dökerek tıkanıklığı açın. Kaynar suyun ardından soğuk su dökerek giderin açıldığını kontrol edin. Eğer yeterli açılma olmadıysa pompa kullanmayı deneyin.

KİMYASAL AÇICILAR

Tıkanmış lavaboyu açmak için hazır kimyasal karışımlar da kullanabilirsiniz. “Lavabo aç” adıyla satılan tozlar, lavabo açıcı tabletler ve Alka Seltzer gibi suda kolayca çözünen ilaçlar işe yarar. Tabletleri dövüp toz haline getirin ve doğrudan tıkanıklığın olduğu gider deliğine dökün.

Bu yöntemleri deneyerek tıkanmış lavabonuzu kolayca açabilirsiniz. Ancak, eğer sorun devam ederse bir uzmana başvurmanızı öneririm.