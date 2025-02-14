TikTok fenomeni 26 yaşında hayatını kaybetti

Amerikalı TikTok fenomeni ve hemşire Bailey Hutchins, 26 yaşında hayatını kaybetti. Genç kadın, bağırsak kanseri teşhisi konduktan sonra hastalık sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşarak milyonlara ilham kaynağı olmuştu.

Hutchins, ilk olarak Ocak 2023’te bağırsak kanseri teşhisi aldığını duyurduğunda yaklaşık 200 bin takipçiye sahipti. Tedavi sürecini açık bir şekilde paylaşarak hastalık hakkında farkındalık yaratmaya çalıştı. Ancak hastalığın ilerlemesiyle birlikte sağlık durumu giderek kötüleşti. 2024’ün sonlarında tekrar hastaneye kaldırılan Hutchins, birçok ameliyat geçirdi ancak tedavilere yanıt vermedi.

EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Bailey Hutchins’in eşi Caden Hutchins, genç kadının ölüm haberini sosyal medya üzerinden paylaştı. “Bailey’nin dün gece aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Son iki yıldır inanılmaz bir savaş verdi. Artık acı çekmiyor” ifadelerini kullanan Caden Hutchins, eşini “en iyi arkadaşım” olarak tanımladı.

Çift, 2023 yılında evlenmişti. Caden, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

Bailey, sen her zaman girdiğin her ortamı ışığınla dolduran bir insandın. İnancın dağları yerinden oynatabilecek kadar güçlüydü, ama maalesef Tanrı’nın senin için farklı bir planı vardı.

BAĞIRSAK KANSERİ VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Bailey Hutchins, 24 yaşında bağırsak kanseri teşhisi aldığında, birçok kişi bu hastalığın genellikle ileri yaş gruplarında görüldüğünü düşünüyordu. Ancak uzmanlar, genç yaşta bağırsak kanseri vakalarının arttığını ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Bailey Hutchins’in ölümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri ve sevenleri, genç fenomenin kansere karşı verdiği mücadelenin asla unutulmayacağını belirten mesajlar paylaştı.