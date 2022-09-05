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Genç fenomenin feci sonu. Bu son paylaşımı oldu

Kanadalı 21 yaşındaki TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi feci şekilde hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...

Galeri Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:36
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 12:49
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Toronto Üniversitesi öğrencisi olan Tanya, bir süre paraşüt eğitimi aldıktan sonra, tek başına dalış yapma seviyesine geldi.

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Genç fenomenin ilk dalışı ise hayatının sonu oldu. Tanya, paraşütü geç açılınca yere çakıldı.

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YERE ÇOK YAKINKEN AÇILDI

Yapılan açıklamada Tanya'nın yere çok yaklaştığı için açılan paraşüt kendisini havada tutacak kadar açılmadığı için yere çakıldığı belirtildi.

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YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tanya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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