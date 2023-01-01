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Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gitti. Enes'in kahreden sonu 

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ayakkabısını alıp kaçan köpeği bisikletiyle takip eden 13 yaşındaki çocuk, bir iş yerinin duvarına çarptı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:20
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Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gitti. Enes'in kahreden sonu 

Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gitti. Enes'in kahreden sonu 
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Olay, dün akşam saatlerinde Göl Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursunun yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursta eğitim gören Muhammet Enes Kös (13), ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden bisikletiyle gitti.

13 yaşındaki çocuk, yokuş aşağıya indiği sırada bisikletin frenlerinin tutmaması neticesinde sanayinin içerisinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kös, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.(AA)

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