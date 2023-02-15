Para kazanma yöntemiyle ilgili TikTok’a yeni özellik yolda

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, TikTok yeni bir para kazanma yöntemi üzerinde çalışıyor. TikTok'un özellikle popüler içerik üreticilerin video erişimleri için 1 dolar ve üstünde fiyatlar belirleyeceği sistemin üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Ödeme yapılan içerik üreticileri hem para kazanacak hem de popülerliklerini artırabilecek.

TikTok'un bu yeni sistemi OnyFans'in ödeme sistemi ve YouTube'un Katıl gibi özelliklerine benzetildi.

Popüler platformun bu yeni sistemi ne zaman getireceği ya da duyuracağı henüz bilinmiyor.