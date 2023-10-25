TikTok’ta 7,3 milyon takipçisi bulunan Melek Azad tutuklandı

Şanlıurfa’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Sosyal medyada 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MELEK AZAD KİMDİR?

Melek Azad 16 Nisan 2000 tarihinde Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. TikTok’ta çektiği balon patlatma videosu ile gündem olmuştur. TikTok fenomenliğinin yanı sıra müzikle de uğraşan Melek Azad, 2022 yılında İnselo ile birlikte "Hade İşine" şarkısını çıkarmış ve popülerliğini artırmıştır. Hem İnstagram’da hem de TikTok’ta fenomen olan Melek Azad içerik üreticisidir. Melek Azad sanal mecralarda 'Baby Face' olarak tanınıyor. Melek Azad aslen Kürt asıllıdır. Yaptırdığı estetik işlemlerle de adından söz ettirmektedir.

MELEK AZAD NE İŞ YAPIYOR?

Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Melek Azad bir yandan müzik işiyle uğraşırken diğer yandan sosyal medyada içerik üreticiliği yapmaktadır. TikTok üzerinden açtığı yayınlarda binlerce lira para kazanan fenomen genç yaşına rağmen çektiği videolarla büyük paralar kazanmaktadır.