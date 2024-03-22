Times Meydanı'nda sözde kürdistan bayrağını açanlara Atatürk fotoğrafıyla cevap

Sena Özkan
Times Meydanı'nda sözde kürdistan bayrağını açanlara Atatürk fotoğrafıyla cevap
Times Meydanı'nda bir grubun halay çekip sözde Kürdistan bayrağı açmasına tepki gösteren bir Türk vatandaşının, meydandaki ekrana Atatürk görseli ve Türk bayrağı yansıttığı iddia edilen video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

New York'un ünlü meydanlarından Times Meydanı'nda, bir grubun halay çekip sözde Kürdistan bayrağı açması üzerine bir Türk vatandaşının verdiği tepki sosyal medyada olay oldu. İddiaya göre, Türk vatandaşı, meydandaki büyük ekranlardan birine Atatürk'ün görselini ve Türk bayrağını yansıtarak PKK'lılara karşılık verdi.

Videonun paylaşılmasıyla birlikte, Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden birçok kişi benzer tepkilerini dile getirdi. Video, Türk vatandaşının vatanına ve milletine olan sevgisini göstermesi açısından da dikkat çekti

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