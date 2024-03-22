Times Meydanı'nda sözde kürdistan bayrağını açanlara Atatürk fotoğrafıyla cevap

New York'un ünlü meydanlarından Times Meydanı'nda, bir grubun halay çekip sözde Kürdistan bayrağı açması üzerine bir Türk vatandaşının verdiği tepki sosyal medyada olay oldu. İddiaya göre, Türk vatandaşı, meydandaki büyük ekranlardan birine Atatürk'ün görselini ve Türk bayrağını yansıtarak PKK'lılara karşılık verdi.

Videonun paylaşılmasıyla birlikte, Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden birçok kişi benzer tepkilerini dile getirdi. Video, Türk vatandaşının vatanına ve milletine olan sevgisini göstermesi açısından da dikkat çekti