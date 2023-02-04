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Nehirde timsah ve geyiğin nefes kesen kovalamacası

Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı'ndan yine nefes kesen anlar kameraya yansıdı. Nehirde karşıya geçmeye çalışan geyiğin peşine timsah takıldı. Mücadele nefes kesen anlara sahne oldu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 14:32
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Timsah et geyik can derdinde

Nehirde timsah ve geyiğin nefes kesen kovalamacası
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Kruger Ulusal Parkı'ndan gezintiye çıkan bir grup, nehirde heyecanlı bir kovalamacaya tanıklık etti.

Yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan geyiğin peşine dev bir timsah takıldı. Geyik dev timsaha yem olmamak için suda son sürat yüzerken, timsah ise avına her geçen süre daha da yaklaştı.

Karaya kısa bir mesafe kala timsah geyiği yakalayarak öldürücü hamlesini yaptı.

Geyik ise suyun altına indiği an can havliyle suyun üstüne çıktı ve olanca gücüyle ileriye doğru kendini attı.

Bu sırada geyiğin arka ayakları timsahın çenesinde patladı.

Kısa bir sersemlik yaşayan timsah geyiğin peşinden gitse de geyik karaya çıkmayı başardı.

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Tekin Ertürk
4.02.2023 14:50
Geyiği, büyük yırtıcılara yem olarak oluşturan kim? Yaklaşık 50.000 kişinin dayanılmaz acılar çekerek öldüğü 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depremini kim ve neden yaptı? "O" mu? "O" kim mi? "O" işte.  
 
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