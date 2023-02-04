Nehirde timsah ve geyiğin nefes kesen kovalamacası

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Kruger Ulusal Parkı'ndan gezintiye çıkan bir grup, nehirde heyecanlı bir kovalamacaya tanıklık etti.

Yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan geyiğin peşine dev bir timsah takıldı. Geyik dev timsaha yem olmamak için suda son sürat yüzerken, timsah ise avına her geçen süre daha da yaklaştı.

Karaya kısa bir mesafe kala timsah geyiği yakalayarak öldürücü hamlesini yaptı.

Geyik ise suyun altına indiği an can havliyle suyun üstüne çıktı ve olanca gücüyle ileriye doğru kendini attı.

Bu sırada geyiğin arka ayakları timsahın çenesinde patladı.

Kısa bir sersemlik yaşayan timsah geyiğin peşinden gitse de geyik karaya çıkmayı başardı.