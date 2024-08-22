Timur Cihantimur ABD'deki cezaevinde yalnızca onu aradı

İstanbul’un Eyüp ilçesinde ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte Mısır ve ABD'ye kaçtıktan sonra Türkiye tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile ABD'nin Boston kentinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

BABASIYLA HİÇ İLETİŞİM KURMADI. CEZAEVİNDE SADECE KIZ ARKADAŞINI ARADI

Takvim’in haberine göre, Cihantimur’un ABD’deki cezaevinde yalnızca bir kişiyi aradığı belirtildi. Bu kişinin, İstanbul’da yaşayan kız arkadaşı olduğu ifade edilirken, babası Bülent Cihantimur ile hiç iletişim kurmadığı öne sürüldü.

PSİKOLOJİK DURUMU NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Ayrıca, Cihantimur’un cezaevindeki kötü koşullar nedeniyle iki kez yer değiştirildiği, avukatlarının ise müvekkillerinin psikolojik durumu nedeniyle tahliye talebinde bulunduğu bildirildi.

Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı. ABD hayallerini tek tek anlatmış

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart akşamı saat 23.50 civarında meydana gelen trafik kazasında, Timur Cihantimur'un kullandığı lüks otomobil, yol kenarında arızalı şekilde park etmiş üç ATV'ye çarptı. Kazada, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirirken, birkaç kişi de yaralandı.

Kaza sonrası, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğlu Timur'u önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde, 2 Mart sabahı saat 03.50'te anne ve oğulun İstanbul'dan Mısır'a uçtuklarını belirledi. Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma", Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçlarından yakalama kararı çıkarıldı ve her iki şahıs için kırmızı bülten talep edildi.

Türkiye, geçen ay Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD'den iadesini istedi. 14 Haziran Cuma günü, ABD'nin Boston kentinde gerçekleştirilen polis operasyonu sonucunda ikili yakalandı.