Tiny house yıkımında arbede, bazı vatandaşlar gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Tiny house yıkımında arbede, bazı vatandaşlar gözaltına alındı

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Koruklu köylerinde, tarım arazilerinin niteliğini bozduğu gerekçesiyle yapılan 'Tiny House' adı verilen taşınabilir evlerin yıkımı sırasında arbede yaşandı.

Yıkımı engellemek isteyen bazı vatandaşlar, gözaltına alındı.

Edirne Valiliği'nin Keşan'daki köy muhtarlarına gönderdiği genelgeyle Saros Körfezi'nde ve bölgedeki köylerde tarım arazilerinde izinsiz olarak bulunduğu belirtilen 'Tiny House' evlerinin yıkılacağı duyurulmuştu.

Genelgenin ardından yıkım çalışmalarına başlandı ve bu kapsamda Danişment ve Koruklu köylerinde yıkım gerçekleştirildi. Ancak yıkım sırasında Danişment köyünde yapı sahipleri ile jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı ve bazı yapı sahipleri gözaltına alındı.

Yıkıma karşı tepki gösteren vatandaşlar, araçlarının plakalı ve ruhsatlı olduğunu vurgulayarak haksızlığa uğradıklarını savundular. Yapılan açıklamalarda, bu evlerin özel mülkiyetlerinde ve ruhsatlı olduğu belirtildi.

Ancak Edirne Valiliği İl Özel İdaresi'nin yaptığı açıklamada, bu tür yapıların tarım arazilerinde izinsiz olarak yapıldığı ve korunması gereken alanların amaç dışı kullanıldığı ifade edildi.

Ayrıca, yapıların yıkımı için encümen kararlarının ve mahkeme kararlarının bulunduğu ancak yapı sahiplerinin bu kararlara uymadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, ilgili yapıların yerinden kaldırılarak yediemine teslim edileceği bildirildi.

58608-1.jpg

58608-2.jpg

58608-3.jpg

58608-4.jpg

58608-5.jpg

58608-6.jpg

58608-7.jpg

58608-8.jpg

58608-9.jpg

58608-10.jpg

58608-11.jpg

58608-12.jpg

58608.jpg

Son Haberler
Konyaspor yönetiminden Galatasaray maçı öncesi flaş hamle Spor
Konyaspor yönetiminden Galatasaray maçı öncesi flaş hamle
Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı Yaşam
Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
Kaçak geçişlere göz yuman görevliler! Gündem
Kaçak geçişlere göz yuman görevliler!
Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan veda! Başrol apar topar kadroya veda etti... Keşfet
Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan veda! Başrol apar topar kadroya veda etti...
Tersine turizm tehlikesi Yazarlar
Tersine turizm tehlikesi
Türkiye’de Yargı ve Adalet: Siyasetin Gölgesinde Bir Sistemin Analizi Yazarlar
Türkiye’de Yargı ve Adalet: Siyasetin Gölgesinde Bir Sistemin Analizi
Hesap ver Mehmet Şimşek Yazarlar
Hesap ver Mehmet Şimşek