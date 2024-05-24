Tiny house yıkımında arbede, bazı vatandaşlar gözaltına alındı

Yıkımı engellemek isteyen bazı vatandaşlar, gözaltına alındı.

Edirne Valiliği'nin Keşan'daki köy muhtarlarına gönderdiği genelgeyle Saros Körfezi'nde ve bölgedeki köylerde tarım arazilerinde izinsiz olarak bulunduğu belirtilen 'Tiny House' evlerinin yıkılacağı duyurulmuştu.

Genelgenin ardından yıkım çalışmalarına başlandı ve bu kapsamda Danişment ve Koruklu köylerinde yıkım gerçekleştirildi. Ancak yıkım sırasında Danişment köyünde yapı sahipleri ile jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı ve bazı yapı sahipleri gözaltına alındı.

Yıkıma karşı tepki gösteren vatandaşlar, araçlarının plakalı ve ruhsatlı olduğunu vurgulayarak haksızlığa uğradıklarını savundular. Yapılan açıklamalarda, bu evlerin özel mülkiyetlerinde ve ruhsatlı olduğu belirtildi.

Ancak Edirne Valiliği İl Özel İdaresi'nin yaptığı açıklamada, bu tür yapıların tarım arazilerinde izinsiz olarak yapıldığı ve korunması gereken alanların amaç dışı kullanıldığı ifade edildi.

Ayrıca, yapıların yıkımı için encümen kararlarının ve mahkeme kararlarının bulunduğu ancak yapı sahiplerinin bu kararlara uymadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, ilgili yapıların yerinden kaldırılarak yediemine teslim edileceği bildirildi.