Tıp dünyası şokta! 1 yaşındaki çocuğun doğmamış ikizi kafasından çıktı

Düzenleme: Kaynak: https://www.mynet.com/
Tıp dünyası şokta! 1 yaşındaki çocuğun doğmamış ikizi kafasından çıktı

Çin’de ismi açıklanmayan 1 yaşındaki kız çocuğunun kafasında parazit bir şekilde yaşayan doğmamış ikizinin fetüsünün büyüdüğünü fark etti. Olay, konuşma gelişiminde gecikme yaşayan bir yaşındaki kız çocuğunun hastaneye getirilmesinin ardından ortaya çıktı ve nadir görülen bir vaka olarak tıp tıp literatürüne girdi.

Çin’in Şanghay kentinde bir yaşındaki bir kız çocuğu, ‘motor becerilerinde ve konuşma gelişiminde gecikme’ yaşadığı gerekçesiyle doktora getirildi.

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American Journal of Case Reports dergisinde yayımlanan makaleye göre, bebeğin 33. haftasında yapılan muayenede, doğumdan önce ‘anormallikler’ tespit edilmişti. Ancak incelemede sorunun tam olarak ne olduğu tespit edilemedi; çalışmada ‘alan işgali nedeniyle MRI’ın daha fazla bilgi sağlayamadığı’ belirtildi.

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Bebek 1 yaşında geldiğinde ise konuşma becerilerindeki güçlük nedeniyle ailesi tarafından doktora götürüldü. Şanghay’da doktora götürüldükten sonra çekilen baş BT taraması nadir görülen bir bulguyu ortaya çıkardı. Tarama sonuçları, küçük kızın beyin yarım küresinde büyük bir kitle olduğunu gösterdi. Kitlenin ‘13-kam maksimum çapı’ ölçüldü ve 'düzgün sınır’lı ‘iç kemik yapısı’ vardı.

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BMJ Vaka Raporlarına göre, kızın kafasının içinde ‘fetus in fetu’ (FIF) adı verilen bir fetüs tespit edildi. Parazitik ikiz olarak da bilinen bu durumda, bir ikizin gelişimi dururken diğer ikiz gelişmeye devam eder ve bu ikiz ona bağlı kalır. Doktorlar, küçük kız için kraniotomi yapılmasına karar verdi. Ne yazık ki, 1 yaşındaki ismi açıklanmayan küçük kız, ameliyattan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

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