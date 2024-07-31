TIR alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
TIR alev alev yandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hareket halindeyken alev alan bir TIR tamamen yandı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Karabük-Gökçebey yolunun Karahatipler köyü yakınlarında gerçekleşti. Kenan B. (43) yönetimindeki TIR, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ön kısmından alev aldı.

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Alevleri fark eden sürücü, TIR'dan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yarım saatte söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen TIR'ın yanma anı, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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