TIR ile tanker çarpıştı! Korkunç kaza

Düzenleme: Kaynak: AA
TIR ile tanker çarpıştı! Korkunç kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde tır ile tankerin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Korkunç kaza...

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden N.O. idaresindeki 06 HD 6071 plakalı tanker, Yeniçağa mevkisinde önünde ilerleyen M.A. yönetimindeki 41 AJN 203 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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