TIR şoförleri kavga etti; baba yaralı, oğlu öldü

Kaynak: DHA
TIR şoförleri kavga etti; baba yaralı, oğlu öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde, daha önceki husumetten dolayı karşılaşan 4 TIR şoförü arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Olayda, Şanlıurfalı TIR şoförleri arasında yaşanan tartışma, Karkacı Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında şiddete dönüştü.

Saat 12.00 sularında meydana gelen olayda Halil Kurtboğan ve yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan, çıkan kavgada bıçakla yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mehmet Kurtboğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Halil Kurtboğan ise ilk tedavisinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan ve şüpheliler arasında yer alan S.K., M.E. ve A.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayla ilgili olarak sorgulamaları devam ediyor.

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