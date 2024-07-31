Tır virajı alamayınca devrildi. 5 kişi yaralandı

Olay, akşam saat 22.00 sularında Muratlı’nın Arzulu Mahallesi ile Hanoğlu Mahallesi’ni birbirine bağlayan karayolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Tugay D. yönetimindeki saman yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Tugay D. ve araçta yolcu olarak bulunan dört kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol tek şeride düşerken, jandarma ekipleri trafik güvenliğini sağladı. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.