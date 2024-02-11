Tıra çarpıp hurdaya dönen cipteki 2 kişi yaralandı

Kaza, Kabalak rampasında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca’dan Düzce yönünde seyir eden Fatih Ö. kontrolündeki 81 FJ 186 plakalı cip, aynı istikamette seyir halinde olan Serkan Ç. idaresindeki 67 TC 868 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip hurdaya dönerken, aracın sürücüsü Fatih Ö. ve yanındaki Cansu Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.