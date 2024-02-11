Tıra çarpıp hurdaya dönen cipteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Tıra çarpıp hurdaya dönen cipteki 2 kişi yaralandı
Düzce’de tıra arkadan çarpan cipte bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kabalak rampasında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca’dan Düzce yönünde seyir eden Fatih Ö. kontrolündeki 81 FJ 186 plakalı cip, aynı istikamette seyir halinde olan Serkan Ç. idaresindeki 67 TC 868 plakalı tıra arkadan çarptı.

aw139709-01.jpg Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip hurdaya dönerken, aracın sürücüsü Fatih Ö. ve yanındaki Cansu Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

aw139709-04-001.jpgKaza sebebiyle trafik tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

aw139709-05-001.jpgKaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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