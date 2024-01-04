TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
Ankara'da bir otomobil TIR'a arkadan hızla çarptı. Yaşanan kazada alev alan otomobilin sürücüsü yanarak can verdi.

Ankara Çevre Yolu Yakupabdal Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Gölbaşı yönüne giden K.B.'nin kullandığı 06 CUU 376 plakalı otomobil, aynı yöne giden 42 ACA 756 plakalı TIR'a arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil, alev alarak yanmaya başladı.

YANARAK CAN VERDİ

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. 112 Acil Sağlık Ekipleri otomobilde K.B.'nin cansız bedenine ulaştı. TIR şoförü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

K.B.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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