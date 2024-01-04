Aydın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı

Kaynak: İHA
Aydın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Aydın’ın Bozdoğan ilçesin bağlı Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, R. G. idaresindeki otomobil Nazilli - Bozdoğan istikametinde seyir halindeyken, karşı şeritten gelen M.G. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle R. G. isimli şahıs ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan H.A.Y., L.D., A.K. isimli şahıslar yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikenin bulunmadığı öğrenildi.

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