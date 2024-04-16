TIR'a çarpmamak için manevra yaptı; göle uçtu, hayatını kaybetti

İddialara göre, TIR'a çarpmamak için ani manevra yapan Mustafa Tığ yönetimindeki 34 BYV 11 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek göle uçtu.

Olay yerindeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Tığ, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖLDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın ardından, otomobilde başka birinin olup olmadığının belirsiz olması nedeniyle, İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik ve AFAD'a bağlı ekipler gölde arama çalışmalarını sürdürüyor.