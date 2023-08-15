TIR'daki tuğlalar, otomobilin üzerine döküldü

Çankırı'da, sürücüsü sollama yapan TIR'dan dökülen tuğlaların altında kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
TIR'daki tuğlalar, otomobilin üzerine döküldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çerkeş ilçesi İstanbul-Samsun kara yolunda meydana geldi. İstanbul yönüne giden Emin Er, yönetimindeki 41 AAD 614 plakalı tuğla yüklü TIR'la, Vedat Akyıldız'ın (23) kullandığı 05 AAE 050 plakalı otomobili solladığı sırada, tuğlaların bir kısmı otomobilin üzerine döküldü.

Otomobil, tuğla yığınının altında kalırken, sürücü Vedat Akyıldız ile beraberindeki İsmail Yılmaz (21) yaralandı.

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Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı, yaralıların durumunun ağır olmadığı belirtildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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