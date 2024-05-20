Kendine meydan okudu: Bir hafta boyunca para harcamak yok!

Kaynak: Haber Merkezi
Kendine meydan okudu: Bir hafta boyunca para harcamak yok!
Bir sosyal medya kullanıcısı, bir hafta boyunca para harcamadan geçinmeye çalışmaya karar verdi.

Sosyal medya kullanıcıları arasında yeni bir meydan okuma trendi başladı: Bir hafta boyunca para harcamamak. Bu meydan okumaya katılan bir kadın, günlük rutinini değiştirerek para harcamadan nasıl geçinebileceğini gösterdi.

Ofise gitmeden önce evde kahvesini hazırlayan ve öğle yemeğini ofiste tüketen kadın, kahve molasında da kahveyi arkadaşına ısmarlattı. Bir günü başarıyla tamamlayan kadın, mesai çıkışında ulaşım için sevgilisinin arabasını tercih etti ve böylece benzin harcamaktan kaçındı. Evde yemek olmadığını öğrenen kadına, sevgilisi akşam yemeğini ısmarladı, böylece yemek masrafından da kurtulmuş oldu.

Sosyal medya kullanıcısının bu meydan okuması, takipçilerinin dikkatini çekti ve pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

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