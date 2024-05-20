Kokoreç ustasının titizliği beğeni topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Kokoreç ustasının titizliği beğeni topladı
Bir kokoreç ustası, temiz çalışma ortamı ve titizliğiyle sosyal medya kullanıcıların takdirini kazandı.

Sokak satıcılarının hijyenik olmayan çalışma koşulları sık sık gündeme gelirken, son zamanlarda dikkat çeken bir kokoreç ustası, titizliği ve temiz çalışma ortamıyla sosyal medyada takdir topladı.

Ekmek arası kokoreç yaparken her aşamada bıçağını ve tahtasını bezle temizleyen usta, işindeki titizliğiyle göz doldurdu. Hijyenin önemini vurgulayan usta, "Bu iş temizlik ister, temizlik olmadı mı müşteri bulamazsın" diyerek çalışma prensibini açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu kokoreç ustasının örnek alınması gereken bir tutum sergilediğini belirterek takdirlerini dile getirdi. Temizlik ve hijyen konusunda hassasiyet gösteren işletmelerin ve çalışanların önemli olduğunu vurgulayan kullanıcılar, bu tarz örneklerin çoğalması gerektiğini ifade etti.

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