TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da manevra yapan TIR’ın çarpıp altına aldığı motosikletli Emircan Zorlu (20) hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü Çiğdem U. (36) gözaltına alındı.

TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. Çiğdem U.'nun manevra yaptığı 34 DL 0155 TIR plakalı TIR, Emircan Zorlu yönetimindeki motosiklete çarptı. Devrilen motosikletiyle birlikte TIR'ın altında sürüklenen Zorlu, kanlar içinde kaldı. Sesi duyan Çiğdem U., TIR'ı durdurdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zorlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Emircan Zorlu’nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Çiğdem U. İse İncirlik Polis Merkezi’ne götürüldü.

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