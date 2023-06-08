Kaza, Bor ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Emniyet Kavşağı mevkiinde tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)
Niğde’de tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi. Kameralara saniye saniye yansıyan kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Bor ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Emniyet Kavşağı mevkiinde tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)