TIR'ın dorsesiyle bahçenin demir kapısı arasına sıkışan bekçi öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
TIR'ın dorsesiyle bahçenin demir kapısı arasına sıkışan bekçi öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sera içinde yönlendirme yaptığı TIR'ın dorsesiyle bahçenin demir kapısı arasına sıkışan 48 yaşındaki Ramazan Şen hayatını kaybetti.

Saat 09.00 sıralarında Karataş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, özel bir şirkete ait serada gece bekçisi olarak görev yapan Ramazan Şen, meyve ve sebze yüklemek için gelen TIR'ın şoförüne geri manevrada yardımcı olmak için yönlendirmek istedi.

Evli, 4 çocuk babası Şen, bu esnada TIR'ın dorsesiyle seranın bahçesinde bulunan demir kapı arasında sıkıştı. Serada çalışan işçiler,olayı fark edip fark edip TIR'ın şoförünü uyararak durmasını sağladı. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin gerçekleştirdiği kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinden sonra Ramazan Şen'in cansız bedeni otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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